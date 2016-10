(In dem um 6:37 Uhr gesendeten PRESSESPIEGEL/Unternehmen muss die Quelle bei Osram im vierten Absatz korrekt Wirtschaftswoche (NICHT Handelsblatt) lauten. Es folgt die korrigierte Fassung.)

PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

COMMERZBANK - Die Commerzbank zieht sich aus dem Wachstumsmarkt mit börsengehandelten Indexfonds (ETF) zurück. Wie der Vorstandsvorsitzende Martin Zielke in London vor Investoren erklärte, soll die dafür zuständige Tochtergesellschaft Comstage gemeinsam mit den Abteilungen für die Emission und den Handel von Zertifikaten und anderen strukturierten Finanzprodukten abgespalten werden. Dafür soll erst eine rechtlich eigenständige Einheit gebildet werden, die dann "mittelfristig" verkauft oder auch an die Börse gebracht werden soll. (FAZ S. 27)

DEUTSCHE BANK - Während die Deutsche Bank mit der US-Justiz um eine mildere Strafe für windige Hypothekengeschäfte ringt, kommen aus Bonn überraschend gute Nachrichten für das krisengeschüttelte Institut: Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung kommt die deutsche Finanzaufsicht Bafin mit ihrer Untersuchung der sogenannten Russland-Affäre gut voran. Formal laufen die Ermittlungen zwar noch, es zeichnet sich aber ab, dass sich die heimischen Aufseher auf Auflagen für ein besseres Risikomanagement bei der Deutsche Bank beschränken werden. (Süddeutsche S. 22)

DEUTSCHE BÖRSE - Die EU-Kommission wird Auswirkungen des Austritts Großbritanniens aus der EU bei ihrer wettbewerbsrechtlichen Prüfung des Fusionsvorhabens von Deutscher Börse und London Stock Exchange (LSE) außen vor lassen. "Es wäre nicht seriös, den Brexit zu berücksichtigen", sagte EU-Kommissarin Margrethe Vestager in einem Interview. Die Dänin bekräftigte, dass es Bedenken gegen den Zusammenschluss gebe. (Börsen-Zeitung S. 7)

OSRAM - Bis Mitte des Monats will der chinesische Halbleiterkonzern San'an Optoelectronics ein "qualifiziertes Angebot" für die Übernahme des Münchner Osram-Konzerns vorlegen. Das verlautete aus Verhandlungskreisen. Die Rede ist von einem Preis von etwa 70 Euro pro Aktie. Am Mittwoch notierte das Papier des MDAX-Konzerns bei knapp 54 Euro. Osram will die Pläne des chinesischen Unternehmens nicht kommentieren. San'an war wegen der Feiertage in China für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Anders als bei der Übernahme des Augsburger Roboterherstellers Kuka durch einen chinesischen Investor, die Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) seinerzeit verhindern wollte, hält sich die Politik im Fall Osram eher zurück. (Wirtschaftswoche)

TUI - Der Touristikkonzern Tui will seine Fluggesellschaft los werden, sie soll - ebenso wie Teile von Air Berlin - in einer neuen Ferien-Airline aufgehen. Doch die Mitarbeiter von Tui wehren sich gegen den Verkauf und bleiben in großer Zahl zu Hause. Etliche Flüge fallen deshalb aus. (Süddeutsche S. 20/Welt S. 12)

COVESTRO - Seit dem Börsengang vor genau einem Jahr hat sich der Kurs der Bayer-Abspaltung Covestro mehr als verdoppelt. "Bayer hat alles richtig gemacht", sagte Covestro-Finanzvorstand Frank Lutz. Er bringt erstmals Akquisitionen ins Spiel. Auch liebäugelt er mit der Aufnahme in den Dax. (Börsen-Zeitung S. 9)

DEUTSCHE BAHN - In deutschen Städten wächst die Angst vor einer Zwangsprivatisierung des Nahverkehrs. Nachdem die Deutsche Bahn in einem Präzedenzfall erstmals die Übernahme eines gesamten Stadtbusnetzes gegen den Willen einer Stadt durchgesetzt hat, schlägt nun der Deutsche Städtetag Alarm und fordert eine Gesetzesänderung zum Schutz öffentlicher Angebote: "Die Kommunen müssten das Recht zurückerhalten, einen guten und effizienten Nahverkehr für die Bevölkerung zu organisieren", sagte Städtetags-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy der Süddeutschen Zeitung. (Süddeutsche S. 1)

UNISTER - Millionen wurden hin und her geschoben, in der Buchhaltung herrschte Chaos - und auf dem Konto war kaum Geld: Was beim Leipziger Internetkonzern Unister alles schieflief, zeigt jetzt ein Gutachten des Insolvenzverwalters. Sein Verdacht: Zentrale Firmen des Konzerns waren schon 2015 zahlungsunfähig. (Süddeutsche S. 17)

JOHNSON & JOHNSON - Das amerikanische Medizintechnikunternehmen Johnson & Johnson (J&J) hat in dieser Woche Hunderttausende unangenehme Briefe verschicken müssen. In dem Schreiben, das an Ärzte und etwa 114.000 Patienten in Nordamerika rausging, musste J&J einräumen, dass es eine Sicherheitslücke in einer Insulinpumpe gibt und Hacker theoretisch das Gerät fernsteuern könnten. Das kann für Diabetiker lebensgefährlich sein, wenn die Insulinzufuhr manipuliert wird, also etwa mehr Insulin durch die tragbare Pumpe ausgeschüttet wird, die über einen Katheter mit dem Körper verbunden ist. (FAZ S. 17)

YAHOO - Erst vor zwei Wochen musste der amerikanische Internetkonzern Yahoo zugeben, Opfer eines Hacking-Angriffs geworden zu sein, bei dem Daten von mehr als 500 Millionen Nutzern gestohlen wurden. Jetzt muss sich das Unternehmen schon wieder fragen lassen, wie sicher die Daten seiner Nutzer bei ihm sind. (FAZ S. 26)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2016 00:56 ET (04:56 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.