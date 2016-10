PX'Therapeutics, filiale du groupe Aguettant, société spécialisée dans la préparation sur mesure de protéines recombinantes, et RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (« Relief », SIX : RLF), société biotechnologique spécialisée dans le développement clinique de molécules innovantes pour le traitement de certaines complications liées au diabète, de troubles respiratoires et de maladies rares, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de collaboration stratégique pour la production d'atéxakine alfa, une formulation faible dose de la protéine humaine recombinante interleukine-6.

Ce candidat-médicament vise répondre un besoin médical insatisfait en matière de neuropathie diabétique périphérique via la régénération des fibres nerveuses endommagées, la stimulation de la remyélinisation et la réduction des symptômes neuropathiques. l'heure actuelle, aucune thérapie commercialisée pour traiter la neuropathie périphérique n'est capable de régénérer les nerfs périphériques endommagés. Dans ce contexte, l'atéxakine alfa pourrait devenir le premier médicament modifiant véritablement le cours de cette maladie.

Dans ce projet, PX'Therapeutics mettra au point un processus de production optimisé de l'interleukine-6 recombinante, une cytokine de 185 acides aminés, dans les cellules CHO. PX'Therapeutics produira également, en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP), des lots de protéines qui seront utilisés pour des essais cliniques.

Gaël Hédou, chef des opérations chez Relief, déclare: Cette collaboration est une étape clef dans la progression du projet sur l'atéxakine alfa, et nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'expertise de PX'Therapeutics pour réaliser la production nécessaire aux essais cliniques.

Claire Untereiner, chef des opérations chez PX'Therapeutics, ajoute: Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration avec l'équipe de Relief pour la préparation de cette molécule prometteuse. Sur la base des faibles doses requises, nous espérons pouvoir soutenir Relief le plus loin possible dans son développement, peut-être même jusqu'à la commercialisation...

propos de RELIEF THERAPEUTICS Holding AG

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG est une compagnie biotechnologique spécialisée dans les étapes cliniques disposant d'un portefeuille de candidats-médicaments provenant d'origines humaines naturelles. Ses deux candidats-médicaments les plus prometteurs sont l'aviptadil pour le traitement de la sarcoïdose (déjà en Phase III) et de l'interleukine-6 faible dose (atéxakine alfa) pour le traitement de la neuropathie diabétique périphérique (déjà en Phase II). Le développement de l'aviptadil pour le traitement de la sarcoïdose place le médicament sur le marché des maladies orphelines, pour lequel les autorités de régulation européennes ont indiqué qu'un essai pivot de Phase III serait suffisant pour obtenir une accréditation. L'atéxakine alfa est sujette un développement mondial exclusif et un accord de commercialisation avec une division de la firme pharmaceutique de renommée mondiale Merck KGaA. Ce projet a fait l'objet de multiples essais cliniques et représente un investissement en capital majeur. Sur la base de son mécanisme d'action unique, l'atéxakine alfa pourrait devenir la première thérapie régénérative contre la neuropathie périphérique. Selon Datamonitor, le marché de la neuropathie diabétique périphérique devrait atteindre 4,1 milliards USD en 2019.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG est coté la SIX Swiss Exchange (SWX: RLF). Son siège est Zurich, Suisse.

Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.relieftherapeutics.com

propos de PX'Therapeutics

Basé Grenoble, PX'Therapeutics (filiale du groupe pharmaceutique Aguettant) est une société biotechnologique spécialisée dans l'ingénierie, le développement de processus et la bioproduction de protéines recombinantes, y compris d'anticorps monoclonaux. Depuis sa constitution en 2000, PX'Therapeutics a joué un rôle très actif dans l'optimisation, le développement et la production de protéines cibles ou de candidats thérapeutiques pour des laboratoires publiques ou privés et des compagnies biotechnologiques en Europe et en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.px-therapeutics.com

