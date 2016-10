Was für ein Start! Erst vor zwei Wochen empfohlen, hat der S&T Turbo-Bull schon fast 60 Prozent zulegen können. Die Aktie geht steil und notiert so hoch wie seit 14 Jahren nicht mehr. Alleine am Dienstag dieser Woche legte S&T mehr als acht Prozent zu. Fundamentale Neuigkeiten waren außer einem AnalystenKommentar - das Kursziel wurde zwar angehoben, aber die Einschätzung auf "Hold" reduziert, da dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...