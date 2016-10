Lufthansa kommt derzeit einfach nicht zur Ruhe. Während man sich bei der Kranich-Airline mit dem Konzernumbau, sinkenden Preisen, Tarifstreitigkeiten und anderen Herausforderungen beschäftigt, gilt es nun auch die Entwicklung an den Rohstoffmärkten verstärkt im Auge zu behalten. Die OPEC-Staaten haben sich bei ihrem informellen Treffen am 28. September in der algerischen Hauptstadt Algier auf eine Begrenzung der Öl-Fördermengen geeinigt. Jetzt soll die Produktion auf 32,5 bis 33,0 Millionen Barrel pro Tag gesenkt werden. Auf Basis der Schätzung für die August-Produktion bedeutet das eine Kürzung von 750.000 Barrel pro Tag. Angesichts dieser Nachricht sprangen die Rohöl-Notierungen kurzfristig nach oben. Zwar bleibt es fraglich, ob...

