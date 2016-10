DAX-Analyse am Morgen: Chancen im Big Picture

Nach dem teils recht heftigem Rücksetzer in der vergangenen Woche, als der DAX zwischenzeitlich auf 10.190 Punkte abrutschte, gibt es nun durchaus Chancen für eine weitere Erholung. Die Bäume dürften vermutlich aber noch nicht in den Himmel wachsen, denn für die Kurse gilt es jetzt, ein paar schwere Hindernisse zu überwinden.

Dennoch ist es vor allem das Chartbild, dem ein paar positive Effekte abgerungen werden können. Die Rede ist an dieser Stelle allerdings nicht vom täglichen klein-klein, in dem der Markt gefühlt im Leerlauf tritt, sondern von der größeren Tendenz - dem sogenannten Big Picture. Strenggenommen ist die seit Juni laufende Aufwärtsbewegung nämlich nach wie vor intakt, denn der DAX ist weder unter die 2015er-Abwärtstrendgerade, noch hinter die 200-Tage-Linie zurückgefallen. Vielmehr sieht man im Chart eine relativ "normale" Konsolidierung, die zwar in Dauerschleife zu laufen scheint, mit etwas Fantasie aber noch als größere Flagge durchgehen könnte.

