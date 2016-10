Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang steigt deutlicher als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im August deutlicher als erwartet gestiegen, was vor allem an einer guten Nachfrage aus dem Inland und der Eurozone lag. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) in Wiesbaden erhöhten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg um nur 0,2 Prozent prognostiziert.

IWF: Deutsche Bank braucht bislang noch keine Staatshilfe

Die Deutsche Bank braucht nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Staatshilfe. Der IWF rät Deutschlands größter Bank jedoch, ihren Umbau weg von einem "überholten Geschäftsmodell", das sich stark auf große Portfolien an Vermögenswerten stützt, zu beschleunigen.

Lacker sieht nach wie vor gute Gründe für Zinserhöhung

Die aktuelle Wirtschaftslage liefert gute Gründe für eine "raschere" Zinserhöhung, findet Richard Lacker, Präsident der Federal Reserve Bank of Richmond. Vor Studenten der Marshall University in Huntington bekräftigte Lacker sein Plädoyer für präventive Zinserhöhungen, um eine Beschleunigung der Inflation abzuwehren, und verwies erneut auf die Risiken, die sich ergäben, wenn irgendwann abrupte Zinserhöhungen notwendig würden.

Fischer besorgt wegen niedrigem natürlichen Zins

Fed-Vize Stanley Fischer hat sich besorgt über den deutlichen Rückgang des sogenannten natürlichen Zinses in den vergangenen Jahren geäußert. Dadurch werde die Wirtschaft unter Umständen anfälliger für negative Schocks, die die Wirkung klassischer geldpolitischer Instrumente aushebeln könnten, sagte er.

Argentinien platziert Anleihe im Volumen von 2,5 Mrd Euro

Auf der Suche nach attraktiven Renditen werfen Anleger manche Vorbehalte über Bord. Selbst argentinische Staatsanleihen werden im aktuellen Niedrigzinsumfeld wieder salonfähig. Das südamerikanische Land hat am Mittwoch Schuldtitel im Volumen von 2,5 Milliarden Euro verkauft. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass Argentinien keinerlei Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten hatte.

Kerry ruft Lawrow trotz Abbruchs der bilateralen Syrien-Gespräche an

Trotz des Abbruchs der Syrien-Gespräche mit Russland hat US-Außenminister John Kerry am Mittwoch seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow angerufen. Der Anruf bedeute kein schnelles Einlenken der US-Regierung, die bilateralen Gespräche über den Konflikt in Syrien blieben weiterhin ausgesetzt, sagte Kerrys Sprecher Mark Toner in Washington.

Russland setzt Forschungsabkommen mit den USA zu Atomenergie aus

Angesichts der wachsenden Spannungen im Verhältnis zu Washington hat Russland ein Abkommen mit den USA zur gemeinsamen Forschung im Bereich der Atomenergie ausgesetzt. Die Regierung veröffentlichte am Mittwoch ein von Ministerpräsident Dmitri Medwedew unterzeichnetes Dekret, wonach das 2013 geschlossene Abkommen zur Kooperation in den Bereichen Forschung und Entwicklung zur Atomenergie gestoppt werden soll.

Syrische Armee verkündet Begrenzung der Luftangriffe in Aleppo

Die syrische Armee reduziert nach eigenen Angaben die Zahl ihrer Luftangriffe auf die umkämpfte Stadt Aleppo. Die Angriffe aus der Luft und durch die Artillerie würden abgeschwächt, teilte das Militär am Mittwoch mit. Die Regierungstruppen waren zuvor in ein Rebellenviertel im Norden der Stadt vorgedrungen. Trotz des Abbruchs der Syrien-Gespräche laufen die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Bürgerkriegs weiter auf Hochtouren.

USA und Bundesregierung kritisieren Israels Siedlungspläne im Westjordanland

Mit ungewohnt scharfen Worten hat die US-Regierung den geplanten Bau neuer Wohnungen für jüdische Siedler in den besetzten Palästinensergebieten kritisiert. Das Weiße Haus warf der israelischen Regierung am Mittwoch Wortbruch vor. Das Vorgehen Israels sei "besorgniserregend" und widerspreche den Gepflogenheiten unter "guten Freunden".

Geberkonferenz in Brüssel sagt Afghanistan 15 Mrd USD zu

Das von Armut und Gewalt geprägte Afghanistan bekommt weiter massive Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Bis 2020 sagte eine Geberkonferenz in Brüssel am Mittwoch 15,2 Milliarden US-Dollar (13,6 Milliarden Euro) an Hilfe zu und damit fast so viel wie bisher.

Ariane-Rakete bringt erfolgreich zwei Satelliten ins All

Eine europäische Trägerrakete vom Typ Ariane 5 hat zwei Telekommunikationssatelliten ins All gebracht. 32 Minuten nach dem Start vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana erreichten der australische und der indische Satellit ihre Umlaufbahn, wie das Weltraumunternehmen Arianespace mitteilte.

Niederlande Inflationsrate Sep 0,1% - CBS

Niederlande Inflationsrate Aug war 0,2% - CBS

