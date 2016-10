FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.10.2016 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 340 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SMITH & NEPHEW TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1340 (1485) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1280 (1290) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 850 (840) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES TESCO PRICE TARGET TO 230 (185) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP CUTS TESCO TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 200 (185) PENCE - GOLDMAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1932 (1900) PENCE - 'BUY' - HSBC INITIATES GKN WITH 'BUY' - TARGET 395 PENCE - JEFFERIES CUTS OPHIR ENERGY PRICE TARGET TO 88 (97) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL CUTS ABERDEEN ASSET MANAG TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - RBC CAPITAL RAISES ABERDEEN ASSET MANAG PRICE TARGET TO 320 (305) PENCE - S&P GLOBAL RAISES TESCO PRICE TARGET TO 180 (155) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES CRODA INTERNATIONAL TO 'BUY' ('SELL') - TARGET 4000 (2700) PENCE



