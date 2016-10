Hamburg (ots) - Star-Köchin Cornelia Poletto (45) spricht in GALA (Ausgabe 41/16, ab heute im Handel) über die Kehrseiten ihres Berufs: "Ich werde nicht oft zum Essen eingeladen, verständlicherweise. Wenn es dann so kommt, setzen sich die Gastgeber häufig viel zu sehr unter Druck, stehen meist die ganze Zeit in der Küche und geben sich tierisch Mühe, während ich alleine am Tisch sitze und ein Glas Wein trinke." Außerdem gehe ihre 14-jährige Tochter nicht gern mit ihr einkaufen. "Sie hasst es, mit mir in den Supermarkt zu gehen. Weil ich das so selten mache, stehe ich immer ganz lange vor den Regalen und gucke, was für neue Produkte es gibt. Meine Tochter ist dann schon immer total genervt."



