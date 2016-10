-------------------------------------------------------------- ZUR ANMELDUNG http://ots.de/IFNs5 --------------------------------------------------------------



Griesheim (ots) - Zwölf Top-Experten für optimales Präsentieren und souveränes Auftreten werden wieder antreten, um den Teilnehmern des Presentation Rocket Days in Rekordzeit zu einer deutlichen Steigerung ihrer Präsentationsfähigkeiten zu verhelfen. Von der Foliengestaltung über Dramaturgie und Rhetorik bis zum richtigen Outfit und Stimmentraining werden sämtliche Aspekte des erfolgreichen Präsentierens vermittelt.



Die Präsentationsagentur smavicon lädt auch in diesem Jahr wieder zu einer besonderen Veranstaltung ein, die Teilnehmern in kürzester Zeit große Fortschritte bei der eigenen Präsentation verspricht. Der Presentation Rocket Day ist eine einmalige Mischung aus Keynotes, Workshops und Coachings. Der Event vereint die besten Elemente von Konferenz und Trainingstag. Das Ziel ist eine komprimierte Vermittlung von Wissen aus verschiedenen Disziplinen.



Präsentationen spielen in der modernen Geschäftswelt eine bedeutende Rolle. Viele Menschen bemühen sich, ihre Fertigkeiten in diesem Bereich zu verbessern. Doch das Angebot an Trainings ist für viele Teilnehmer nicht zufriedenstellend. Betrachtet man die reine Netto-Übungszeit eines 2-3-Tage-Präsentationstrainings, erkennt man, dass die effektive Trainingszeit eines Teilnehmers lediglich 0,5 bis 1 Tag ausmacht. Aus diesen Gründen bietet es sich an, in einem 1-Tages-Intensiv-Präsentationstraining, bei dem der Teilnehmer effektiv trainiert, die Wirkung seines Auftritts massiv zu verbessern. Neben 1-zu-1-Coachings und Fachvorträgen werden eine Reihe von Workshops zu Themen wie neueste Folien- und Präsentationstrends, Visualisierung am Flipchart, Outfit, Charisma, Stimmtraining und viele andere mehr angeboten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Präsentieren vor größerem Publikum. Übungsmöglichkeiten werden in dieser Hinsicht so gut wie nicht geboten. Der Presentation Rocket Day bietet die Chance, unter realen Bedingungen das Präsentieren vor einem großen Auditorium zu üben.



Wenn Sie sich mit dem Rabattcode "PMPRD2016" anmelden, erhalten Sie 10% Rabatt auf den regulären Ticketpreis (ausgenommen sind die Kategorien Performance Rocket und Online Rocket).



