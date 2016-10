Maria Alm, Dienten und Mühlbach - eines von Salzburgs schönsten Skigebieten.



Viele Skigebiete brüsten sich damit, die schönsten, größten oder abwechslungsreichsten ihrer Art zu sein. Tatsächlich bietet kaum eine andere Region im Salzburger Land so traumhafte Ausblicke wie die Region Hochkönig. Das schroffe, imposante Bergmassiv dient als Kulisse für 120 herausfordernde Pistenkilometer für jeden Geschmack und Anspruch zwischen Maria Alm, Dienten und Mühlbach. Familien freuen sich über Top-Angebote und -Vergünstigungen in den örtlichen Skischulen und auf speziellen Pisten und Abfahrten, die für Kinder und Ski-Anfänger vorgesehen sind.



Der Clou: Mit einem Skipass ab eineinhalb Tagen haben Besucher Zugang zum gesamten Skiverbund Ski amadé. Insgesamt 760 Pistenkilometer verbunden durch 270 Liftanlagen versprechen unbändiges Wintervergnügen.



Zwtl.: Eine Tour für Könige



32 Pistenkilometer über 6.700 Meter Höhenunterschied. Fünf Gipfel, nahtlos miteinander verbunden, geprägt von majestätischem Panorama und spektakulären Abfahrten: Die Königstour zählt zu den beliebtesten Skitouren der Alpen. Verschiedene Hütten entlang der Tour laden zum zünftigen Einkehrschwung und rüsten für den Rest des Weges. Mehr Hochgefühl geht nicht.



Zwtl.: Winterträume für jeden Geschmack



In Österreichs einziger mit dem V-Label zertifizierten Tourismusregion speist es sich außerdem prima vegan. Zahlreiche Hütten und Hotels haben sich dazu verpflichtet, vegane Speisen anzubieten - prima für überzeugte Veganer oder jene Gäste, die sich einfach mal an der pflanzlichen Kost versuchen wollen.



Zwtl.: Get connected!



Auf dem Gipfel der Gefühle bleibt man stets mit der Umwelt verbunden. 300 Free WLAN Access Points im gesamten Skiverbund Ski amadé bringen das World Wide Web in luftige Höhen - ideal um per GPS die schönsten Pisten zu erkunden oder Erinnerungsfotos mit Freunden und Familie zuhause zu teilen. Brandneu ist der Skiline-Photopoint am Aberg - Langeck bei den Thronen. Per Selbstauslöser wird ein Schnappschuss an einem der schönsten Aussichtspunkte des Hochkönigs gemacht, der im Anschluss unter Angabe der Skipassnummer auf www.skiline.cc heruntergeladen werden kann.



Der Countdown bis zur Saisoneröffnung läuft bereits, Schnee liegt in der Luft. Auf und rund um den Hochkönig laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Der Winter kann kommen!



