Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat das Kursziel für Wacker Chemie von 94 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er habe wegen des jüngsten, überraschend starken Preisrutsches bei Polysilicium seine Schätzungen für den Spezialchemiekonzern überarbeitet, schrieb Analyst Karsten Iltgen in einer Studie vom Donnerstag. Das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage sollte sich in der ersten Jahreshälfte 2017 deutlich verbessern. Er bleibe positiv für Wacker, dessen Solargeschäft seines Erachtens das beste in Europa ist./ck/das

AFA0023 2016-10-06/12:03

ISIN: DE000WCH8881