Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Gea Group mit "Neutral" und einem Kursziel von 52 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Anlagenbauer habe mit Blick auf die Gewinnmargen und in puncto Ausschüttungen an die Aktionäre Potenzial, schrieb Analystin Daniela Costa in einer Studie vom Donnerstag. All das erscheine aber bereits in den Kurs eingepreist./mis/das

AFA0028 2016-10-06/12:07

ISIN: DE0006602006