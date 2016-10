SINGULUS TECHNOLOGIES platziert sämtliche Aktien aus der Barkapitalerhöhung und beendet damit Bezugsangebot erfolgreich

06.10.2016 12:43

Kahl am Main, 06. Oktober 2016 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES Aktiengesellschaft (SINGULUS TECHNOLOGIES) hat mit der Platzierung aller angebotenen Aktien die Barkapitalerhöhung gestern erfolgreich abgeschlossen und damit das Bezugsangebot beendet. Sämtliche angebotenen Aktien wurden durch Ausübung der Bezugsrechte und des Mehrbezugs von den Bezugsrechtsinhabern gezeichnet. Der durch die Kapitalerhöhung erzielte Bruttoemissionserlös wird damit voraussichtlich 6,57 Millionen EUR betragen.

Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft ist für Freitag, den 7. Oktober 2016 vorgesehen. Im Ergebnis wird das Grundkapital der Gesellschaft von zurzeit 6.065.814 EUR, eingeteilt in 6.065.814 auf den Inhaber lautende Stammaktien mit einem Nennwert von je 1,00 EUR um einen Betrag von 2.021.938 EUR auf 8.087.752 EUR erhöht werden.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 12. Oktober 2016 erfolgen.

