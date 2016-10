Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Imperial Brands auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4230 Pence belassen. Trotz einer historisch hohen Bewertung und einer starken Kursentwicklung in diesem Jahr sehe er weiterhin Aufwärtspotenzial für Tabakwerte, schrieb Analyst Alberto Lopez Rueda in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die Branche navigiere in einem vergleichsweise robusten Marktumfeld und könne von Währungseffekten sowie der Einführung neuartiger Nikotinprodukte profitieren. Er bevorzugt jedoch die Aktien von British American Tobacco und Philip Morris./tih/das

AFA0035 2016-10-06/13:08

ISIN: GB0004544929