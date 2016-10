Essen (ots) -



Vom 7. Oktober 2016 bis zum 15. Januar 2017 präsentiert das Museum Folkwang gemeinsam mit der Pinault Collection eine facettenreiche Schau zur Selbstdarstellung des Künstlers im eigenen Werk.



"Dancing with Myself. Werke aus der Sammlung Pinault" zeigt das Selbstporträt in einem atemberaubenden Reigen durch die letzten 50 Jahre der Gegenwartskunst. Der eigene Körper des Künstlers ist dabei jeweils Ausgangspunkt des künstlerischen Schaffens und eröffnet eine Auseinandersetzung mit dem Selbst jenseits des klassischen Selbstporträts.



Es ist das erste Mal, dass die außerordentliche Sammlung des Kunstsammlers François Pinault in einer großen Einzelausstellung in Deutschland zu sehen ist. Für diese Premiere versammelt das Kuratorenteam um Martin Bethenod und Florian Ebner über 115 Werke aus den unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen wie Malerei, Fotografie, Skulptur und Video.



Präsentiert werden Arbeiten von weltweit bekannten Größen wie Cindy Sherman und Bruce Nauman, Martin Kippenberger, Gilbert & George, Urs Fischer und Maurizio Cattelan. Aber auch jüngere Positionen wie LaToya Ruby Frazier und Paulo Nazareth sind mit brisanten gesellschaftspolitischen Themen vertreten.



