- Corporate Social Responsibility: Lucia Falkenberg, Leiterin der eco Kompetenzgruppe New Work, in der Jury des CSR Jobs Award 2016



- Schöne neue digitale Arbeitswelt: Employer Branding wird immer wichtiger



- Arbeit soll erfüllen und einen Beitrag leisten



Arbeitgeber müssen angesichts des zunehmenden Fach- und Führungskräftemangels stärker als je zuvor um qualifizierte Arbeitnehmer werben. Darauf weist eco - Verband der Internetwirtschaft e. V. hin. "Immer mehr Unternehmen setzen auf Employer Branding, um junge Talente anzuziehen", erklärt Lucia Falkenberg, HR-Managerin und Leiterin der Kompetenzgruppe New Work im eco Verband. Dabei spielt Corporate Social Responsibility (CSR) laut eco eine immer wichtigere Rolle. Die Unternehmen sollten abteilungsübergreifende CSR-Strategien entwickeln und umsetzen, die innen und außen wirken, empfiehlt der Verband. Das Personalmanagement - gerade vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung - sollte in diesen Prozess intensiver eingebunden werden. Mit CSR-Kampagnen werden Unternehmen attraktiv für neue Talente, die nur kommen, wenn sie sich mit dem Unternehmen identifizieren können.



New Work ist mehr als gutes Geld



Lucia Falkenberg erläutert: "Hochqualifizierte Arbeitnehmer, gerade der Generation Y, erwarten im Zeitalter von New Work mehr vom Job als nur ein gutes Gehalt. Sie schauen sehr genau hin, wie und in welchem Maße sich Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter engagieren, aber auch, wie ernst sie ihre gesellschaftliche Verantwortung nehmen. Eine glaubhafte Corporate Social Responsibility spielt daher eine wesentliche Rolle für das Employer Branding."



Dazu gehören die Berücksichtigung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Aufstiegschancen unabhängig von Geschlecht oder Herkunft, gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Chance, sich im Namen des Unternehmens für die Gesellschaft zu engagieren, Corporate Volunteering. "Eine verantwortungsvolle Personalpolitik hat heutzutage viele Möglichkeiten, den Beschäftigten die Wertschätzung zu zeigen, die ihnen ihr Arbeitgeber entgegenbringt", sagt Lucia Falkenberg.



Jury des CSR Jobs Award 2016



Aus diesem Grund ist sie auch gerne der Einladung in die Jury des "CSR Jobs Award 2016" (http://www.csr-jobs.de/csr-jobs-award-2016/) gefolgt. Die Auszeichnung für engagierte Arbeitgeber wird vom Employer-Branding-Unternehmen CSR Jobs & Companies gemeinsam mit dem Personalmagazin und dem Studentenmagazin Unicum vergeben. Unternehmen können sich für den Preis mit besonderen Projekten für Mitarbeiter als "Arbeitgeber mit Verantwortung" bewerben.



Die Auszeichnung wird in mehreren Kategorien vergeben: Werte, Familienkultur, Nachwuchs, soziales und gesellschaftliches Engagement, Personalmanagement, Flüchtlingshilfe, Kooperationen mit Nicht-Regierungs-Organisationen und neue Arbeitswelt. Für das letzte Thema - neue Arbeitswelt - ist die eco Expertin Lucia Falkenberg die Jurorin - passend zu ihrer Führungsrolle bei der eco Kompetenzgruppe New Work.



Paradigmenwechsel zu werteorientierter Arbeitswelt



Lucia Falkenberg sagt: "Wir beobachten einen Paradigmenwechsel in Zeiten von Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Industrie 4.0. Der Trend geht zu einer werteorientierten Arbeitswelt. Das ist angesichts der zunehmenden Automatisierung, Digitalisierung und Globalisierung, auch dringend geboten. Die Menschen verlangt es zusehends nach sinnvoller Arbeit, die auch einen Beitrag für unsere Gesellschaft darstellt."



Der eco Verband befasst sich in der Kompetenzgruppe New Work mit den Ursachen und Auswirkungen der Digitalisierung auf die Unternehmenskultur, die Arbeits- und Organisationsstrukturen sowie die Personalentwicklung.



Weitere interessante Informationen zum Thema "Leben und Arbeiten in der digitalen Stadt" (http://tinyurl.com/jn2uho8) gibt es am 26. Oktober im World Café im Rahmen der Kölner Internetwoche 2016. Ab 15:30 Uhr lädt der eco Verband in seine Räumlichkeiten nach Köln zum weiteren Austausch bei Fingerfood und kaltem Kölsch. Journalistenakkreditierung unter: Thomas.Mueller@eco.de



eco (www.eco.de) ist mit mehr als 900 Mitgliedsunternehmen der größte Verband der Internetwirtschaft in Europa. Seit 1995 gestaltet der eco Verband maßgeblich die Entwicklung des Internets in Deutschland, fördert neue Technologien, Infrastrukturen und Märkte, formt Rahmenbedingungen und vertritt die Interessen der Mitglieder gegenüber der Politik und in internationalen Gremien. In den eco Kompetenzgruppen sind alle wichtigen Experten und Entscheidungsträger der Internetwirtschaft vertreten und treiben aktuelle und zukünftige Internetthemen voran.



