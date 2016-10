KIEL (dpa-AFX) - Der Bund der Steuerzahler hält die aufwendigen Reparaturen des Marine-Segelschulschiffs "Gorch Fock" für Geldverschwendung. Ein Neubau wäre günstiger, heißt es im Schwarzbuch 2016/17, das der Präsident des Steuerzahlerbundes in Schleswig-Holstein, Aloys Altmann, am Donnerstag in Kiel vorstellte. So sei zum Beispiel das private Segelschulschiff "Alexander von Humboldt II" 2011 für nur 15 Millionen Euro neu gebaut worden. Dagegen seien seit 2010 einschließlich der laufenden Arbeiten für die "Gorch Foch" rund 30 Millionen Euro ausgegeben worden. "Seit vorgestern wissen wir jetzt plötzlich, dass auch das Holzdeck marode sein soll", kritisierte Altmann. Wie teuer dies zusätzlich sein wird, ist noch offen. Es liege nahe, dass der Sanierungsbedarf absichtlich nur scheibchenweise an die Öffentlichkeit komme, sagte Altmann./mho/DP/stb

