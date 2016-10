Rzeszów, Polen, und Hongkong (ots/PRNewswire) -



- 23.09. - 25.09. in Warschau (Polen) - e-Sports-Turniere mit 50.000 $ Preispool - Gesponsert von G2A.COM



G2A.COM (https://www.g2a.com/), der weltweit größte digitale Gaming-Marktplatz, ist der Hauptsponsor der bevorstehenden Veranstaltung Good Game Expo (http://goodgameexpo.com/en/) in Warschau (Polen). Dieser Event wird vom 23. bis 25. September im Ptak Warsaw Expo stattfinden, einem der größten Ausstellungs- und Kongresszentren in Zentraleuropa.



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160923/411247 )



Good Game Warsaw gibt G2A die Möglichkeit, mit Spielern mitten im Herzen von Polen zu interagieren. Spieler werden den Virtual-Reality-Vergnügungspark G2A Land (https://land.g2a.com/) von G2A besuchen können und sie werden eine virtuelle Fahrt durch Gotham auf dem Motorrad von Batman in Gotham VR (http://www.prnewswire.com/n ews-releases/batman-v-superman-g2a-proves-once-again-that-gamers-have -hearts-581387611.html) machen können. G2A wird auch seine All-in-One 3D-Drucklösung G2A 3D+ (https://3dplus.g2a.com/) vorstellen und sein Entwickler-Supportsystem G2A Direct (http://www.prnewswire.com/news-r eleases/g2a-direct---open-doors-developer-support-system-g2a-direct-g oes-live-today-588636271.html). Zu den weiteren Ausstellern gehören Monster Energy, MSI, BE QUIET!, Gigabyte, Bigpoint Games, Hyperbook und TP-LINK.



Eine der Hauptattraktionen auf der Good Game Expo sind e-Sport-Turniere für die es einen Preispool in Höhe von 50.000 $ gibt. Bei der Good Game wird das Turnier LAN Counter-Strike: Global Offensive mit 128 Teams und einem Preisgeld in Höhe von 25.000 $ ausgetragen werden. Zu den anderen Turnieren gehören Hearthstone: Heroes of Warcraft und League of Legends sowie Mortal Kombat X, Street Fighter und Tekken. G2A freut sich darüber, einen Event zu unterstützen, bei dem e-Sport im Mittelpunkt steht, da es zu einem der wichtigsten Unterstützer der Community geworden ist und mit über 70 Teams an mehr als 100 e-Sports- und Gaming-Events zusammenarbeitet.



Good Game Warsaw wird Gamer für drei Tage in seinen Bann ziehen mit einer LAN-Party, einer Chillout-Zone, einer freien Spielezone, prominenten YouTubern, einem Cosplay-Turnier, einer Reihe an Indie-Spielen, Retro-Zone mit klassischen Computern und Konsolen sowie Live-Performances von beliebter Musik aus Videospielen. Dies wird die erste Good Game Expo sein und G2A.COM freut sich, ganz vorne bei dieser neuen Entwicklung in der Gaming-Industrie dabei zu sein.



Patryk Kadlec, Leiter der Kommunikationsabteilung bei G2A.COM, ist hocherfreut über die Chancen, die die Good Game Expo nicht nur G2A sondern der gesamten Spielebranche in Polen bietet: "Wir glauben, dass es wichtig ist, neue Gaming-Events und -Traditionen zu unterstützen und daran teilzunehmen. Good Game stellt eine großartige Möglichkeit dar, um von Anfang an am Entstehen eines Events teilzunehmen. Wir sind sehr interessiert am Einfluss, den diese Veranstaltung auf die Branche in Polen haben wird."



Bitte kontaktieren Sie gpr@g2a.com für weitere Informationen.



