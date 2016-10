Auch der Dollar legt zum Franken leicht zu. Am Mittag wird er zu 0,9782 CHF nach 0,9757 CHF am Morgen gehandelt. Die Teuerung in der Schweiz ist im September 2016 im Vergleich zum Vormonat um 0,1% auf einen Stand von 100,2 Punkten gestiegen. Innert Jahresfrist betrug die Teuerung damit -0,2%. Die SNB dürfte sich über das ...

