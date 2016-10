München (ots) - Wo es sonst um Autos und Uhren geht, um Best Dressed, Business Hotels und Brieftaschen, ist auf einmal männerfreie Zone. Heute kommt die neue "GQ" an den Kiosk - mit 100 Prozent Frauenquote. Für Chefredakteur José Redondo-Vega ist die außergewöhnliche "GQ"-Ausgabe eine Liebeserklärung an alle Frauen, hat er im Gespräch mit dem Mediendienst kress.de verraten.



José Redondo-Vega zu kress.de: "Als Männer-Lifestylemagazin gehört es zu einer unserer Hauptaufgaben über das Bild und die Selbstdefinition des Mannes in unserer Zeit nachzudenken. Das geht natürlich nicht, ohne sich in gleichen Maßen über die Rolle der Frau Gedanken zu machen. Wir bei GQ sehen uns als moderne Männer, wir lieben Frauen und können uns keinen Gentlemen vorstellen, der ein Frau in irgendeiner Weise nicht auf Augenhöhe sehen möchte."



