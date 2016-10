Die Baader Bank hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach den Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Nach positiven Signalen zur iPhone-7-Nachfrage seien die guten Erlöse in den vergangenen Wochen bereits eingepreist worden, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Donnerstag. Er ist skeptisch, dass die hohe Nachfrage auch in der Weihnachtssaison zu halten ist und rät mit Blick auf das aktuelle Kursniveau des Apple-Zulieferers, an der Seitenlinie zu bleiben./ag/mis

