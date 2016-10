Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando auf "Buy" belassen. Eine überdurchschnittliche Entwicklung bei Online-Textilhändlern sei angesichts jüngster Marktforschungsdaten aus Frankreich einleuchtend und wenig überraschend, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer Brachenstudie zu europäischen Einzelhändlern vom Donnerstag. ASOS stehe derzeit in der Gunst der Verbraucher besonders hoch, während Zalando sich in der Gruppe dahinter befinde./tih

ISIN: DE000ZAL1111