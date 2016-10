Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Kering vor Quartalsumsätzen von 180 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Gucci dürfte zwar hervorragende Ergebnisse erzielt haben, schrieb Analyst Rogerio Fujimori in einer Studie vom Donnerstag. Die Erwartungen an die Marke seien allerdings bereits entsprechend hoch und nach dem guten Lauf der Papiere des Luxusgüterkonzerns gebe es in anderen Aktien mehr Potenzial./ag/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0059 2016-10-06/14:16

ISIN: FR0000121485