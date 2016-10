Lieber Leser,

der Münchener Versicherungskonzern Allianz plant Infrastruktur-Projekte in der dritten Welt zu unterstützen. Hierzu wird das DAX-Unternehmen zusammen mit der Weltbanktochter International Finance Corporation (IFC) insgesamt 1 Mrd. Euro investieren. Die beiden Unternehmen steuern jeweils 500 Mio. Euro bei. Der Anteil des Versicherers stammt aus einem Fonds der Investmenttochter Allianz Global Investors (AGI). Das Geld soll dann in Form von Krediten an entsprechende Bauprojekte ...

