Nasdaq-100 - Trommelwirbel bitte!

Hallo am Nachmittag,

auch gestern wieder dasselbe Spiel wie am Dienstag: Der Nasdaq-100® Index eröffnet stark an den Allzeithochs, wo aber zu dominante Verkäufer stehen. Er prallt leicht nach unten hin ab und konsolidiert anschließend seitwärts. Dabei wurde er nicht mehr so weit nach unten gedrückt wie am Dienstag. Der Druckaufbau an den Allzeithochs nimmt weiter zu. Damit steigt grundsätzlich auch die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch nach oben. Die Bären werden zunehmend nervöser.



Die konstruktiven Kursmuster würden einen direkten Ausbruch nach oben hin ermöglichen. Ein solcher müsse für Handelssignale auch zwingend abgewartet werden. Geht es nachhaltig über 4.896 Punkte, sollten Käufer in den Markt kommen und einen Rallyschub bis 4.980 und 5.050 Punkte starten. Unterhalb von 4.855 wären zunächst kleinere Korrekturen möglich, Auffangzonen liegen bei 4.835 - 4.840 und 4.816 Punkten. Unterhalb von 4.810 wird es kritischer für die Bullen.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.09.2016 - 05.10.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2011 - 01.10.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

