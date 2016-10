Von Madeleine Nissen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank hat sich beim Abbau von 4.000 Stellen in Deutschland mit dem Betriebsrat geeinigt. Der Interessenausgleich mit den heimischen Arbeitnehmern sei nun abgeschlossen, teilte die Bank mit. "Wir werden (...) den Stellenabbau so sozialverträglich und verantwortungsvoll wie nur möglich gestalten," sagte Karl von Rohr, Vorstand der Deutschen Bank und Arbeitsdirektor für Deutschland in einer Mitteilung. Die Bank will betroffene Mitarbeiter dabei unterstützen, eine neue Stelle zu finden. Außerhalb Deutschlands werden, wie ebenfalls bekannt, 5.000 Stellen abgebaut.

Die Deutsche Bank befindet sich mitten im Umbau. Vorstandschef John Cryan versucht mit Hochdruck, die Bank schlanker und effizienter aufzustellen. Ihm bläst von den Seiten der Kapitalmärkte ein scharfer Wind entgegen. Die Aktie der Deutschen Bank befindet sich stark unter Druck und rutschte zwischenzeitlich sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 10 Euro. In den vergangenen Tagen konnte sie sich wieder stabilisieren; sie kostet aktuell 12,20 Euro.

