Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop nach der Beteiligung am Saarpark-Center Neunkirchen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 46 Euro belassen. Die Nachricht komme nicht überraschend, da der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilieninvestor seit längerem darüber berichtet habe, dass Verhandlungen über den Zukauf von zwei Shopping Centern - davon eins in Deutschland - liefen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Studie vom Donnerstag. Das saarländische Shopping Center passe prinzipiell zu dem bisherigen Portfolio und der Kaufpreis erscheine in Anbetracht der aktuellen Zinssituation völlig plausibel./la/ck

ISIN: DE0007480204