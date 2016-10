Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für General Motors von 37 auf 29 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst David Tamberrino beurteilte die gesamte US-Autobranche in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie vorsichtiger und stufte sie von "Neutral" auf "Cautious" ab. Seiner Einschätzung nach hat der US-Autozyklus bereits 2015 den Zenit erreicht. Bei General Motors dürften seiner Meinung nach der verstärkte Wettbewerb und steigende Modellkosten am Gewinn zehren./tih/das

