Die Analysten von GBC sehen die jüngsten Wertzuschreibungen im Portfolio der FinLab AG als Beleg für die Attraktivität der zuletzt eingegangenen Beteiligungen. Zudem konstatieren die Analysten auf Basis ihrer NAV-Schätzung eine Unterbewertung der FinLab-Aktie und bestätigen ihr Rating "Kaufen".

Im 1. Halbjahr 2016 habe die FinLab AG mit 1,88 Mio. Euro rund 3 Mio. Euro weniger Gesamterträge als im Vorjahreshalbjahr erwirtschaftet. Der Rückgang entstamme dabei vornehmlich den rückläufigen Umsatzerlösen, welche durch niedrigere Performance-Fees aus der Beteiligung Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA begründet seien. Die Management-Vergütungen seien hingegen als fixe Zahlungsströme stabil geblieben. Da die zu erwartenden Vergütungen aus der Performance-Fee für das Jahr 2015 nach Darstellung von GBC über dem Vorjahreswert liegen dürften, sei davon auszugehen, dass im 2. Halbjahr 2016 entsprechend höhere Erträge anfallen werden.

Der Net Asset Value (NAV) zum 30.06.2016 habe mit 12,26 Euro nur leicht oberhalb des Wertes zum 31.12.2015 gelegen, was vor allem auf den nahezu unveränderten Aktienkurs der größten Beteiligung, der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA, zurückzuführen sei.

Nach dem Halbjahresstichtag seien aber zwei stark werterhöhenden Kapitalrunden bei den Beteiligungen nextmarkets und Deposit Solutions durchgeführt worden, was deutliche Zuschreibungen auf deren Bewertungen zu Folge gehabt habe. Hierdurch habe sich der NAV je Aktie entsprechend erhöht und betrage zum 31.08.2016 nun 14,83 Euro, also 21 Prozent mehr als zum Halbjahr.

Es zeige sich damit nach Einschätzung von GBC nun immer deutlicher, dass es sich bei den zuletzt eingegangenen Beteiligungen der FinLab AG im Rahmen der Neuausrichtung seit Ende 2014 um vielversprechende Unternehmen mit entsprechendem Upside-Potenzial handele.

Im Rahmen der Wertermittlung habe GBC zum Stichtag 30.09.2016 einen Eigenkapitalwert in Höhe von 69,85 Mio. Euro errechnet, woraus sich ein NAV je Aktie von 15,39 Euro ergebe. Zuzüglich der stillen Reserven der Heliad-Beteiligung in Höhe von 2,93 Euro je FinLab-Aktie ergebe sich ein fairer Wert je FinLab-Aktie in Höhe von 18,32 Euro. Auf dieser Grundlage hat GBC sein bisheriges Kursziel wie auch das Rating "Kaufen" bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

