NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt haben sich am Donnerstag zurückgehalten. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag werfe bereits seine Schatten voraus, begründeten Händler die Vorsicht. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,46 Prozent auf 18 197,04 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,24 Prozent auf 2154,45 Zähler nach. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 0,22 Prozent auf 4866,87 Punkte runter.

Investoren warten auf weitere Indizien für die Zinspolitik der Notenbank Fed. Die am Freitag anstehenden Arbeitsmarktdaten der US-Regierung für September sind für Marktteilnehmer daher besonders wichtig. Fallen sie erfreulich aus, dürfte die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinsanhebung im Dezember wieder steigen. Die am Donnerstag bereits veröffentlichten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren überraschend gesunken.

Der erstmals seit dem 24. Juni wieder über 50 US-Dollar gestiegene Preis für ein Fass Öl der amerikanischen Sorte WTI half den Börsen und den Ölwerten bisher nicht. Die Aktien von Exxon Mobil , Chevron oder auch ConocoPhillips büßten an Wert ein, hatten am Vortag allerdings auch klar zugelegt.

Die Papiere von Wal-Mart kamen wegen Aussagen zum Ausblick deutlich unter Druck und verloren 3 Prozent. Der Einzelhändler hatte für das nächste Geschäftsjahr einen weitgehend unveränderten Gewinn in Aussicht gestellt, was Marktteilnehmer offenbar enttäuschte. Im Dow notierten nur die Anteile von American Express mit minus 3,58 Prozent noch schwächer. Das japanische Analysehaus Nomura hatte die Titel auf "Reduce" abgestuft. Ein schwieriges zweites Halbjahr 2016 dürfte Fragen zur Ertragskraft des Kreditkartenkonzerns aufwerfen, hieß es.

Der Pharmakonzern Pfizer kündigte einen Verkauf seines Infusionsgeschäfts an. Die Aktien gaben zuletzt um 0,84 Prozent nach.

Mit einem Minus von rund 18 Prozent rutschten die Twitter-Aktien tief in den Keller. Der Grund sind Meldungen eines Branchenportals, dass offenbar weder Alphabet noch Walt Disney ein Gebot für den Kurznachrichtendienst abgeben wollen. "Die Bieter ergreifen die Flucht", kommentierte ein Börsianer. Auch ein Angebot von Apple wurde in dem Bericht als unwahrscheinlich eingestuft.

In den vergangenen Tagen war die Twitter-Aktie inmitten von Übernahme-Spekulationen um rund ein Drittel gestiegen. Die Titel von Alphabet, Disney und Apple notierten am Donnerstag bislang alle im Plus.

Bei Autowerten sorgte eine Branchenstudie von Goldman Sachs für Bewegung, deren Analysten nun vorsichtiger für den US-amerikanischen Autosektor werden. Unter anderem stuften sie die Titel des Elektroautobauers Tesla Motors auf "Neutral" ab und kürzten das Kursziel deutlich. Für Ford und General Motors (GM) wurden die Kursziele ebenfalls reduziert. Tesla-Papiere verloren zuletzt mehr als 3 Prozent, Ford und GM gaben um jeweils rund 1 Prozent nach./ajx/das

ISIN US2605661048 US6311011026

AXC0218 2016-10-06/17:14