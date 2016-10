Google präsentiert seine neuen Produkte und will jetzt auf dem Smartphone-Markt angreifen. "Pixel" heißt das google-eigene neue Smartphone und will mit der bisher besten Kamera punkten. Fraglich bleibt nur, ob das Preis-Niveau ähnlich dem von Apple gerechtfertigt ist. Mehr dazu in dieser Sendung. Kapitalmarkt-Experte Christoph Schmidt spricht mit Moderatorin Johanna Claar über die Chancen von Googles Innovationen und weshalb er das Unternehmen stärker im Software- als im Hardware-Bereich sieht.