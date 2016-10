Köln (ots) - Zur diesjährigen MIPCOM (17. bis 20. Oktober in Cannes) bringt die WDR mediagroup (WDRmg) ein brandneues Serienprojekt mit: "Hayden's Dream" spielt in der glamourösen Modewelt und richtet sich im Schwerpunkt an Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 13 Jahren. Das Kölner Unternehmen hat den weltweiten Vertrieb der hochwertigen Live-Action-Serie übernommen, die ab Frühjahr nächsten Jahres von Bryncoed Productions realisiert werden soll und voraussichtlich ab Ende 2017 bei internationalen Programmanbietern auf Sendung gehen kann. Die erste Staffel umfasst 26 Episoden mit jeweils rund 25 Minuten Länge.



"Hayden's Dream" bietet vor allem Mädchen und jungen Teenagerinnen jede Menge Identifikationspotenzial. Die Hauptfigur Hayden ist neugierig und kreativ, aber auch schüchtern und verletzlich. Auf dem Weg vom Model zur Designerin einer eigenen Modekollektion muss sie sich diversen Herausforderungen des Alltags stellen. Für höchste Qualitätsstandards bei der Umsetzung der breit gefächerten Themen sorgen renommierte Autoren wie Holly Phillips ("Dance Academy", "Hank Zipper") und Produzent Foz Allan ("Wolfblood", "Hetty Feather").



Foz Allan, Executive Producer bei Bryncoed Productions: "'Hayden's Dream' ist modernes Fernsehen für Kinder und Jugendliche. Mit zeitgemäßen Mitteln des Storytellings erkunden wir das Heranwachsen in all seinen Facetten - und zeigen auch, wie schwer es sein kann, sich selbst zu finden und sich immer treu zu bleiben."



Andrea Zuska, Geschäftsleitung Programmverwertung bei der WDRmg: "Dank der Verortung in der Modewelt und einer klaren Ausrichtung auf Kinder und Jugendliche an der Schwelle zum Erwachsenwerden schließt die Serie eine Marktlücke. Sie komplettiert perfekt unser Portfolio an Kinder- und Jugendprogrammen, da wir nun für sämtliche Altersgruppen und Interessensgebiete das Passende im Angebot haben."



Neben "Hayden's Dream" bietet die WDRmg den Fachbesuchern der Messe beispielsweise auch Programme für Vorschüler zwischen 3 und 5 Jahren, wie die Animationsserie "Gigglebug". Sendungen für Kinder zwischen 5 und 9 Jahren sind etwa das Edutainmentformat "Die Maus" oder die kommende animierte Detektivserie "Dougie Noir". Zudem ergänzt ab sofort "WildWoods" das Portfolio, eine Live-Action-Comedy mit Handpuppen, die in den Wäldern Kanadas und Nordirlands gedreht wird.



Weitere Schwerpunkte der WDRmg auf der MIPCOM sind der Vertrieb von innovativen TV-Formaten, die für weltweite Adaptionen zur Verfügung stehen, sowie die Akquisition von (Ko-)Produktionspartnern zur Realisierung künftiger Projekte im Bereich Kinderfernsehen. Als erneuter Partner des Deutschen Pavillons ist das Content-Team der WDRmg vor Ort präsent an Stand P-1.J24-K23.



Bildmaterial steht zum Download bereit unter: http://www.wdr-mediagroup.com/unternehmen/presse/aktuelles



OTS: WDR mediagroup GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59521 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59521.rss2



Pressekontakt: Andreas Haider PR-Referent Unternehmenskommunikation WDR mediagroup GmbH Ludwigstraße 11 50667 Köln Telefon +49(0)221 2035-1968 andreas.haider@wdr-mediagroup.com www.wdr-mediagroup.com