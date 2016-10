LÜBBEN (dpa-AFX) - Die zuständige Behörde hat einen wichtigen Bauantrag für die Vollendung des Hauptstadtflughafens (BER) in Schönefeld am Donnerstag genehmigt. Dabei ging es konkret um den fünften Nachtrag zur baulichen Änderung an der Entrauchungsanlage am Terminal, wie der Landkreis Dahme-Spreewald mitteilte. Der Antrag enthält unter anderem das Brandschutzkonzept für das Gebäude. An diesem Freitag berät der Flughafen-Aufsichtsrat erneut über den Baufortschritt am neuen Flughafen. Flughafenchef Karsten Mühlenfeld strebt die mehrmals verschobene Eröffnung bis Ende 2017 an./brd/DP/men

