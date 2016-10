NEW YORK (dpa-AFX Broker) - In den vergangenen Tagen war die Twitter-Aktie inmitten von Übernahme-Spekulationen um rund ein Drittel gestiegen - jetzt ist nach einem Medienbericht über fehlendes Interesse von Google und Disney die Luft raus. Das Papier fiel im frühen US-Handel am Donnerstag um rund 19 Prozent auf gut 20 Dollar.

Zuvor hatte das Technologieblog "Recode" unter Berufung auf informierte Personen geschrieben, weder der Internet-Konzern noch der Unterhaltungsriese planten ein Gebot. Als mögliche Kaufinteressenten wurden sie auch nur nach Berichten mit ähnlich verschleierten Quellen gehandelt.

Auch Apple wolle Twitter nicht haben, schrieb "Recode". Als ein Interessent gilt weiterhin der Software-Spezialist Salesforce - aber die Anleger hatten den Kurs des Kurznachrichtendienstes schon in Erwartung eines Bieterwettstreits mehrerer Schwergewichte in die Höhe getrieben.

Für die Aktie war es immer noch nur eine mäßige Erholung nach den vergangenen Kursverlusten. Seit dem Frühjahr 2015 verlor sie mehr als die Hälfte ihres Werts. Die Anleger sind vor allem unzufrieden mit dem langsamen Wachstum bei dem chronisch verlustreichen Unternehmen./so/DP/das

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US79466L3024 US0378331005 US90184L1026 US02079K1079

AXC0221 2016-10-06/17:18