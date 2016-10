Überraschend positive US-Konjunkturdaten vom Vortag nebst entsprechend freundlichen Vorgaben aus Fernost sowie ein unerwartet hoher Auftragseingang in Deutschland im Monat August schoben den Dax zunächst auf ein Tageshoch von knapp 10.650 Punkten, bevor Gewinnmitnahmen das heimische Börsenbarometer auf ein Low von rund 10.537 Zählern zurückführten. Vor dem morgigen, mit Spannung erwarteten monatlichen US-Arbeitsmarktbericht ziehen Marktteilnehmer nun erst einmal die Seitenlinie vor. Die sog. Non Farm Pay Rolls stellen eine wesentliche Grundlage für die Geldpolitik der Vereinigten Staaten dar. Zuletzt hatten neue Sorgen um eine zeitnahe Zinserhöhung den Greenback und in der Folge auch Gold erheblich unter Druck gesetzt. Letzteres schlägt auch...

