In wenigen Jahrzehnten werden zwei Milliarden Menschen auf dem afrikanischen Kontinent leben. Entwicklungsminister Müller warnt vor einer Zunahme der Zuwanderung aus Afrika - wenn sich nicht etwas Grundsätzliches ändert.

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat vor einer massiven Zunahme der Zuwanderung aus Afrika gewarnt, wenn die Hilfen für den Kontinent nicht deutlich ausgebaut werden. "Der Migrationsdruck wird in den nächsten Jahren dramatisch zunehmen, wenn wir es nicht schaffen, wirtschaftliche Perspektiven in den afrikanischen Ländern zu schaffen", sagte Müller im Reuters-Interview. "Es muss uns klar sein, dass Afrika unser Partnerkontinent ist - was dort geschieht, hat unmittelbare Auswirkungen auf Europa." Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnte beim Tag der deutschen Industrie, dass Europa eine Verantwortung für den Nachbarkontinent habe - auch weil die Kolonialmächte die Entwicklung Afrikas massiv erschwert hätten.

Merkel wird am Sonntag zu einer dreitägigen Reise nach Niger, Mali und Äthiopien aufbrechen. Sie war zuletzt 2011 auf den Kontinent ...

