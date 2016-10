Hamburg (ots) - Andrea Zietzschmann, seit knapp drei Jahren Leiterin des Bereichs Orchester, Chor und Konzerte des NDR, wird den Sender zum Ende der laufenden Spielzeit verlassen, um im September 2017 Intendantin der Berliner Philharmoniker zu werden.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Ich danke Andrea Zietzschmann für die vielen Impulse, mit denen sie unsere Ensembles vorangebracht hat. Auf die gerade begonnene Spielzeit 2016/17 mit der Eröffnung der Elbphilharmonie im Mittelpunkt freue ich mich. Das NDR Elbphilharmonie Orchester hat mit seinem Chefdirigenten Thomas Hengelbrock und dem Orchestermanager Achim Dobschall ein kreatives und erfahrenes Führungsteam, das auch über den Sommer 2017 hinaus für Kontinuität sorgen wird."



Andrea Zietzschmann: "So sehr ich mich auf meine künftige Aufgabe in Berlin freue, so wenig wird bis dahin mein Engagement im NDR nachlassen. Die Eröffnung der Elbphilharmonie durch ein Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters wird ein herausragendes Ereignis. Den damit verbundenen Herausforderungen werde ich mit großem Enthusiasmus begegnen."



Andrea Zietzschmann, geboren 1970 in Schwenningen am Neckar, hat die Leitung des Bereichs Orchester, Chor und Konzerte im November 2013 übernommen. Zu ihrem Verantwortungsbereich gehören das NDR Elbphilharmonie Orchester, die NDR Radiophilharmonie, die NDR Bigband, der NDR Chor sowie die Konzertreihen NDR das neue werk, NDR Das Alte Werk, Jazz im NDR und Discover Music.



