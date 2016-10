IRW-PRESS: Birimian Ltd.: Birimian Ltd. präsentiert sich im neuen Lithium Report 2016 der Swiss Resource Capital AG

SUBIACO (Australia) / Herisau (Schweiz), 6. Oktober 2016. Birimian Ltd. freut sich bekannt zu geben, dass die Swiss Resource Capital AG ihren Lithium Report 2016 mit vielen Informationen und Basiswissen rund um das Thema Lithium sowie 11 Unternehmen des Lithiumsektors veröffentlicht hat. Advantage Lithium wird dabei im Lithium Report 2016 auf 4 Seiten präsentiert. Im folgenden Link können sie den vollständigen Report downloaden. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.

Downloadlink für den Lithium Report 2016:

http://www.resource-capital.ch/fileadmin/reports/2016/kw38/de_Lit hium_ES.pdf

Birimian ist ein multi-Rohstoff Explorationsunternehmen und hält etliche sehr prospektive Lithium- und Goldprojekte in Westafrika. Das Unternehmen praktiziert einen sehr selektiven Auswahlansatz für den Bodenerwerb und für die Sicherung großer fortlaufender Landgebiete in den prospektivsten Regionen Westafrikas. Man exploriert aktiv über 2.000 km2 hoch prospektiver Gebiete in Mali und Liberia und arbeitet weiter an zusätzlichen sehr aussichtsreichen Projekten in der Region. Birimians Projekte sind das Bougouni Lithium Projekt, das fortgeschrittene Massigui Gold Projekt sowie Dankassa Gold Projekt die alle in Südmali liegen. Zusätzlich wird das Basawa Gold Projekt in Liberia betrieben.

Birimian Ltd. notiert in Frankfurt, Tradegate und Stuttgart unter der WKN A1JQXE und an der ASX in Australien unter dem Symbol BGS.

