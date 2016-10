Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Rekordtief bei US-Arbeitslosenhilfe kommt wieder in Sichtweite

In den USA sind in der Woche zum 1. Oktober weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 5.000 auf 249.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit April, als die Anträge auf den tiefsten Stand seit fast 43 Jahren fielen.

IWF-Chefin fordert Deutschland zu mehr Staatsinvestitionen auf

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat Deutschland zu verstärkten staatlichen Investitionen aufgefordert, um das Wachstum anzukurbeln. Deutschland gehöre ebenso wie Kanada und Südkorea zu jenen Industriestaaten, die für solche wachstumsfördernden Maßnahmen noch Spielraum in ihren Haushalten hätten, sagte Lagarde.

Schäuble will bei IWF-Debatte keinen Kommentar zur Deutschen Bank geben

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat in einer Diskussion beim Internationalen Währungsfonds (IWF) eine Antwort auf die Frage abgelehnt, ob er bereit sei, die Deutsche Bank wenn nötig mit Staatshilfen zu retten. "Ich gebe keinerlei Kommentar, ich habe das nie getan", sagte Schäuble auf Englisch bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Herbsttagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank. "Sogar kein Kommentar ist die falsche Antwort. Es ist die falsche Frage."

Große Koalition erzielt Durchbruch bei Lohngleichheit

Union und SPD haben sich nach monatelangem Streit auf ein Gesetz zur Lohngleichheit von Frauen und Männern geeinigt. Das verkündeten die Fraktionschefs Volker Kauder (CDU/CSU), Thomas Oppermann (SPD) und die CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt.

Koalition fordert von Atomkonzernen Fallenlassen aller Klagen

Die Koalitionsspitzen von CDU/CSU und SPD verlangen im Gegenzug für die Übernahme der Risiken für den Atomausstieg den Rückzug aller von den vier Atomkonzernen eingereichten Klagen. Das machten am Donnerstag die Fraktionschefs Volker Kauder (CDU/CSU), Thomas Oppermann (SPD) und die CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt deutlich. "Wir haben klar gemacht, dass wir diese Gesetz (über die Haftung im Atomausstieg) auf den Weg bringen wollen", sagte Oppermann im Anschluss an eine Sitzung des Koalitionsausschusses.

Merkel bleibt gegen Großbritannien bei EU-Marktzugang hart

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will den Briten nach dem Brexit-Votum keinen privilegierten Zugang zum EU-Binnenmarkt einräumen. Der Zugang dazu müsse mit "den vier Grundfreiheiten verknüpft sein", wozu vor allem die Arbeitnehmerfreizügigkeit gehöre, betonte die CDU-Vorsitzende auf dem Tag der Industrie.

Merkel ohne Wirtschaftsdelegation in Afrika - Kreise

Mali, Niger und Äthiopien sind ab Sonntag die Stationen der dritten großen Afrika-Reise von Kanzlerin Angela Merkel. Entgegen den üblichen Gepflogenheiten wird Merkel bei ihrer dreitägigen Reise nicht von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, wie aus Regierungskreisen verlautete. Die Mitnahme von Unternehmensvertretern sei geprüft worden, man habe aber aus "logistischen Gründen" davon Abstand genommen, erklärte ein hoher Regierungsbeamter.

Bundesgerichtshof gewährt keine Entschädigung für Kundus-Opfer

Die Opfer des Luftangriffs im afghanischen Kundus vom September 2009 haben keinen Anspruch auf Entschädigung durch die Bundesrepublik. Mit diesem Urteil bestätigte der Bundesgerichtshof (BGH) entsprechende Entscheidungen der Vorinstanzen. Zudem stellte er klar, dass das deutsche Amtshaftungsrecht nicht auf Auslandseinsätze der Bundeswehr anwendbar ist.

Koalition will Majestätsbeleidigungs-Paragrafen abschaffen

Nach dem Fall Böhmermann will die große Koalition aus Union und SPD voraussichtlich im kommenden Jahr den umstrittenen Majestätsbeleidigungs-Paragrafen abschaffen. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte nach dem Treffen der Koalitionsspitzen, der entsprechende Gesetzentwurf solle "spätestens im Januar" im Kabinett behandelt werden.

EU-Kommission hat Entwurf der Ceta-Zusatzerklärung fertig

Die EU-Kommission hat die von mehreren Mitgliedstaaten geforderte Zusatzerklärung für das umstrittene Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada (Ceta) fertiggestellt. Der Entwurf sei am Mittwochabend an die EU-Mitgliedstaaten verschickt worden, hieß es aus EU-Kreisen. An diesem Freitag solle bei einem Treffen in der slowakischen Hauptstadt Bratislava über die Vorschläge der Kommission beraten werden.

Opec spricht nächste Woche mit Russland über Förderbegrenzung - Kreise

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) will bei ihrer vergangene Woche getroffenen Vereinbarung zu Förderbegrenzung auch Staaten außerhalb ihrer Gruppe ins Boot holen. Opec-Generalsekretär Mohammad Senusi Barkindo werde nächste Woche mit Russland, das nicht Teil der Opec ist, über eine Teilnahme an der Förderbegrenzung diskutieren, sagten Informanten.

Diplomaten: Sicherheitsrat stimmt für Guterres als neuen UN-Generalsekretär

Der UN-Sicherheitsrat hat sich offiziell für den früheren portugiesischen Regierungschef Antonio Guterres als neuen UN-Generalsekretär ausgesprochen. Nach einem informellen Votum für Guterres bestätigte der Sicherheitsrat die Entscheidung in New York offiziell mit einer entsprechenden Resolution, wie Diplomaten vor Ort mitteilten. Nun muss die Entscheidung noch von der aus allen 193 UN-Mitgliedstaaten bestehenden Vollversammlung bestätigt werden, was aber als sicher gilt.

Libyen lehnt von der EU unterhaltene Flüchtlingslager auf seinem Staatsgebiet ab

Libyen lehnt Vorschläge aus der Europäischen Union ab, auf seinem Staatsgebiet Flüchtlingscamps zur Eindämmung der Einwanderung nach Europa einzurichten. Der Außenminister der libyschen Übergangsregierung, Taher Siala, sagte während eines Treffens der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) in Wien, damit weigere sich die EU, ihre Verantwortung zu übernehmen und wälze sie "auf unsre Schultern" ab.

Französische Statistikbehörde senkt Wachstumsprognose für 3. Quartal

Die französische Wirtschaft hat im dritten Quartal nach Ansicht der nationalen Statistikbehörde Insee unter den Auswirkungen der Terroranschläge gelitten. Die Behörde senkte ihre Wachstumsprognose für das abgelaufene Quartal auf 0,2 Prozent von 0,3 Prozent im Juni. Die Prognose für das gesamte Jahr wurde auf 1,3 von 1,6 Prozent zurückgenommen. Für das vierte Quartal behält Insee die Prognose von 0,4 Prozent Wachstum gleichwohl bei.

Fracking-Projekt im Norden Englands gegen Widerstand der Kommune genehmigt

Trotz Widerstands der Gemeindevertreter und Protesten von Umweltschützern hat die britische Regierung ein weiteres Fracking-Projekt genehmigt. Der für Kommunalfragen zuständige Minister Sajid Javid gab grünes Licht für bis zu vier Bohrungen in der Gemeinde Preston New Road im Norden Englands. Er stellte sich damit auf die Seite des Energieunternehmens Cuadrilla, das gegen das Nein des Gemeinderats geklagt hatte.

Rechtsextremer Le Pen scheitert vor Menschenrechtsgerichtshof

Der Gründer von Frankreichs rechtsextremer Partei Front National (FN), Jean-Marie Le Pen, ist mit einer Klage gegen seine Verurteilung wegen Äußerungen zur NS-Besatzung vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gescheitert. Die Straßburger Richter wiesen die Klage des 88-Jährigen ab.

Front National wird wegen Finanzaffäre der Prozess gemacht

Wegen dubioser Wahlkampffinanzen wird Frankreichs rechtsextremer Front National (FN) und zwei Parteiverantwortlichen der Prozess gemacht. Die ermittelnden Untersuchungsrichter erhoben Anklage gegen die Partei, gegen Schatzmeister Wallerand de Saint-Just und gegen Parteivize Jean-François Jalkh, wie aus informierten Kreisen verlautete. Die Partei soll 2012 Wahlkampfkosten künstlich in die Höhe getrieben und sich damit eine höhere staatliche Erstattung erschlichen haben.

Internationale Luftfahrtbranche verpflichtet sich zum Klimaschutz

Die internationale Luftfahrtbranche hat sich nach jahrelangen Verhandlungen auf eine Deckelung des klimaschädlichen Treibhausgas-Ausstoßes geeinigt. Der Treibhausgas-Ausstoß solle ab dem Jahr 2021 auf dem Stand des Vorjahres eingefroren werden, erklärte die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO). Der Luftverkehr ist damit die erste Wirtschaftssparte, die sich selbst weltweite Klimaschutzmaßnahmen auferlegt.

