Profis wissen Bescheid: Nach monatelangem Kursdebakel steht Carbylan Therapeutics (WKN: A14NFG) vor einem Höhenflug. Wie schon bei Biodel wird auch hier in Kürze das Thema Merger treiben. Wir sagen, warum genau.

Nach eingestellten Studien kündigte Carbylan im Juni den geplanten Zusammenschluss mit der privaten Biochtechfirma KalVista Pharmaceuticals an, deren Name die Börsengesellschaft in Zukunft auch tragen soll. Der Deal wirkte zunächst wie ein Schlag ins Gesicht für Carbylan-Aktionäre, die mit lediglich 19% an einem fusionierten Unternehmen abgespeist werden sollen, das über keinerlei Late-Stage-Programme in seiner Pipeline verfügt. Eine Liquidierung Carbylans mit anschließender Barausschüttung an Aktionäre schien da noch die weitaus bessere Variante, doch interessanterweise hatten Carbylans wesentliche Shareholder, die rund 50% der Anteile repräsentieren, bereits ihre Zustimmung zum Merger gegeben. Der noch notwendige Beschluss auf der kommenden Hauptversammlung ist also wohl sicher.

Buchwert von 1,37 USD je Aktie

Carbylan verfügte per Halbjahresende über einen Buchwert von 1,37 USD je Aktie, der sich fast ausschließlich aus den Barreserven ergibt. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft waren mit weniger als 2 Millionen USD verschwindend gering. Da das operative Geschäft vor einiger Zeit eingestellt wurde, dürfte auch der Mittelabfluss zuletzt auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...