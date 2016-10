In Mexico wirft die US-Wahl ihre Schatten bereits voraus: Der Peso fällt und fällt. Sein Wert - ein Indikator für Donald Trumps Wahlchancen? Die Sorge vor Donald Trump wächst jedenfalls…oder, Anouch Wilhelms von der Commerzbank? "Liegt Donald Trump in den Wahl-Prognosen vorn, fällt der Peso. Umgekehrt steigt die mexikanische Währung, wenn Hillary Clinton führt.", sagt Anouch Wilhelms von der Commerzbank im Gespräch mit Antje Erhard. Das liege daran, dass die mexikanische Wirtschaft stark am US-Markt hänge und Trump sowohl eine Mauer nach Mexico und weniger wirtschaftliche Beziehungen angekündigt hat. Politische Börsen hätten zwar kurze Beine, aber der Zusammenhang zeige sich zum Beispiel sehr deutlich an den Tagen der TV-Duelle. Anleger könnten jedoch vom Zinsumfeld in Mexico profitieren - wie einer Art Währungskonto. Was dabei zu beachten ist und das ist nicht zu unterschätzen - hier im Gespräch.