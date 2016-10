Das Pfund verliert zum Euro - die Parität rückt näher. Zum Dollar notiert die Briten-Währung auf dem Niveau von 1985. Dabei ist nichts passiert. Außer das Premierministerin May ein Datum genannt hat. Und harte Verhandlungen angekündigt hat. Entscheidet die Zuwanderung über das Pfund, Christian Köker von der HSBC? Derzeit gäbe es in Großbritannien fast nur Gewinner: starker Aktienmarkt, schwache Währung - positive Vorzeichen für eine Exportnation. Das sagt Christian Köker von der HSBC im Gespräch mit Antje Erhard. Das Blatt werde sich aber wenden, wenn der Austritt vollzogen sein und der Zugang zum Binnenmarkt schwierig geworden sein werde. Aktuell sei aber ein Ende der Schwäche des Pfundes nicht in Sicht - selbst die Parität Euro - Pfund sei diskussionswürdig. Für Anleger aktuelle eine komfortable Situation….