UBS hebt Symrise auf 'Buy' und Ziel auf 74 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 57 auf 74 Euro angehoben. Die Analysten zeigten sich in einer am Mittwochabend veröffentlichten Branchenstudie positiver eingestellt für den europäischen Chemiesektor. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital dürfte steigen, hieß es. Investitionen würden in vielen Bereichen zurückgefahren, Aktionäre könnten sich in einigen Fällen auf weitere Ausschüttungen freuen. Die Experten favorisieren Konsumchemie-Hersteller wie Symrise vor Spezialchemie-Unternehmen und breit aufgestellte Chemiekonzerne vor Industriegase-Produzenten.

JPMorgan senkt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 6,50 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Commerzbank nach einer Investorenveranstaltung von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 7,00 auf 6,50 Euro gesenkt. Er begrüße die angekündigten Sparpläne und die Fokussierung auf die eigenen Stärken, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer Studie vom Donnerstag. Es fehlten jedoch Kurstreiber. Die Erträge zu steigern bleibe im aktuellen Umfeld eine Herausforderung und die Einsparungen dürften erst ab 2018 positiv wirken.

DZ Bank hebt fairen Wert für Osram auf 66,80 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Osram nach fortdauernden Übernahmespekulationen von 51,00 auf 66,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach den vielen Akquisitionen chinesischer Investoren sei nun auch eine Übernahme des deutschen Lichtkonzerns nicht auszuschließen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktien sollten vor diesem Hintergrund weiter zulegen, zumal die Nachrichtenlage rund um Osram gut sei. So habe das Unternehmen von dem Autobauer BMW einen Großauftrag für LED-Leuchten erhalten.

Goldman hebt Ziel für Siemens auf 118 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 109 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unter den Investitionsgüterkonzernen sei Siemens auf Wachstumsfelder wie Windkraft und Schienenverkehr ausgerichtet, schrieb Analystin Daniela Costa in einer Studie vom Donnerstag.

JPMorgan hebt Ziel für Dialog auf 30 Euro - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach vorläufigen Umsatzzahlen von 25 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Erlöse des Halbleiterherstellers und Apple-Zulieferers im dritten Quartal seien sehr stark ausgefallen und hätten die Konsenserwartung deutlich übertroffen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer Studie vom Donnerstag. Bevor er sein "Underweight"-Votum ändere, bedürfe es aber noch mehr Klarheit über die Verkäufe des neuen Apple iPhone 7.

Exane BNP lässt Telefonica Deutschland auf 'Underperform'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,90 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Kohulan Paramaguru in einer Branchenstudie zu Telekomunternehmen vom Donnerstag.

Nomura senkt American Express auf 'Reduce' und Ziel auf 56 Dollar

NEW YORK - Das japanische Analysehaus Nomura hat American Express von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 62 auf 56 US-Dollar gesenkt. Ein schwieriges zweites Halbjahr 2016 dürfte Fragen über die Ertragskraft des Kreditkartenkonzerns aufwerfen, schrieb Analyst Bill Carcache in einer Studie vom Donnerstag. Am Markt würden die negativen Auswirkungen des Verkaufs des Costco-Portfolios unterschätzt. Zudem dürfte es weitere Marktanteilsverluste geben.

DZ Bank hebt fairen Wert für Wirecard auf 55,50 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wirecard ach einer leichten Erhöhung der Unternehmensprognose für 2016 von 53,50 auf 55,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Zahlungsabwickler profitiere vom starken Wachstum des Onlinehandels und der fortschreitenden Akzeptanz von elektronischen Bezahlverfahren, schrieb Analyst Harald Heider in einer Studie vom Donnerstag.

Goldman senkt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 185 US-Dollar

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Tesla von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Sechsmonatskursziel von 240 auf 185 US-Dollar gesenkt. Analyst David Tamberrino beurteilt die US-Autobranche in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie fortan vorsichtiger und stufte sie von "Neutral" auf "Cautious" ab. Seiner Einschätzung nach hat der US-Autozyklus bereits 2015 den Zenit erreicht. Die Abstufung der Tesla-Papiere begründete er mit Risiken, die von Übernahmeaktivitäten und möglichen Verzögerungen in der Produktpipeline ausgingen.

Credit Suisse hebt Ziel für ABB auf 24,50 Franken - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ABB nach dem Kapitalmarkttag von 23,00 auf 24,50 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Infolge der vermeldeten Strategie mit höheren Sparzielen und Aktienrückkäufen stockte Analyst Andre Kukhnin in einer Studie vom Donnerstag seine Gewinnschätzungen bis 2018 um bis zu 6 Prozent auf.

