Die Ereignisse überschlugen sich zuletzt, sogar Unternehmensgründer Hofreiter musste gehen: Wenige Monate nach dem Insolvenzantrag soll nun der Agrarkonzern KTG Agrar abgewickelt und von der Börse genommen werden.

Der insolvente Agrarkonzern KTG Agrar wird abgewickelt und von der Börse genommen. Die Gläubigerversammlung in Hamburg habe dem Delisting der Aktie und der Anleihen zum Ende des Jahres und der Stilllegung des Unternehmens zugestimmt, teilte KTG Agrar am Donnerstag im Anschluss an die Versammlung mit. Damit dürften die Gläubiger weitgehend leer ausgehen.

KTG Agrar hatte Anfang Juli einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt; mittlerweile ist das Unternehmen im regulären Insolvenzverfahren. KTG Agrar war mit 800 Mitarbeitern und mehr als ...

