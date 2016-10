FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der RWE-Tochter Innogy werden zum Kurs von 36 Euro an die Börse gebracht. RWE bestätigte damit am Donnerstagabend, was am Nachmittag schon aus dem Handel zu hören gewesen war. Der Platzierungspreis liegt somit am oberen Ende der ursprünglich genannten Spanne von 32 bis 36 Euro. Erster Handelstag wird der morgige Freitag, der 7. Oktober, sein.

Aus der Kapitalerhöhung seien 55.555.000 neue Aktien platziert worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Bruttoemissionserlös aus der Platzierung der neuen Aktien der Innogy SE betrage damit rund 2 Milliarden Euro. Auf Basis der Gesamtzahl von 555.555.000 Aktien und des Platzierungspreises von Euro 36 pro Aktie ergebe sich eine Marktkapitalisierung von rund 20 Milliarden Euro.

Im Rahmen des Börsengangs habe die RWE Downstream Beteiligungs GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der RWE Aktiengesellschaft, 70.707.000 bestehende Aktien aus ihrem Bestand mit einem Bruttoemissionserlös von rund 2,5 Milliarden Euro platziert. Außerdem seien Mehrzuteilungen von 12.626.200 weiteren Aktien der Gesellschaft aus dem Bestand der RWE Downstream Beteiligungs GmbH vorgenommen worden.

RWE hatte angesichts der Umbrüche auf den Strommärkten sein Wachstumsgeschäft mit den erneuerbaren Energien, Vertrieb und Netzen in die neue Gesellschaft Innogy ausgegliedert, die Anfang April gestartet ist. Der Mutterkonzern konzentriert sich auf das konventionelle Kraftwerksgeschäft und den Energiehandel. RWE will langfristig die Mehrheit an Innogy halten und die Tochter als reine Kapitalbeteiligung führen.

