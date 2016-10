NEW YORK/HONGKONG (dpa-AFX) - Die US-Bank CIT Group verkauft ihr Geschäft mit Flugzeugfinanzierungen an den Leasingspezialisten Avolon. Die chinesisch kontrollierte Avolon zahlt dafür rund 10 Milliarden US-Dollar (9 Mrd Euro), wie beide Unternehmen am Donnerstagabend mitteilten. Im ersten Quartal des kommenden Jahres soll der Deal abgeschlossen werden, vorher müssen noch die Behörden und Aktionäre zustimmen. Avolon hätte inklusive der mehr als 300 Maschinen von CIT den Angaben zufolge dann 910 Jets in der Flotte unterwegs. CIT will rund 3,3 Milliarden Dollar an die eigenen Aktionäre ausschütten./men

