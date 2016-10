Von Andreas Kißler

WASHINGTON (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) vor einem international wachsenden Populismus gewarnt und einen Riss zwischen den Eliten und der Bevölkerung konstatiert. In einer Diskussion beim IWF äußerte sich Schäuble "ernsthaft besorgt" über die politische Situation. Zugleich mahnte er eine Investitionsoffensive für Afrika an.

Angesichts der US-Präsidentschaftswahlen, des britischen Votums für ein Ausscheiden aus der Europäischen Union und weiter Tendenzen in Europa sah Schäuble "einen gemeinsamen Nenner, und das ist, dass mehr und mehr Menschen den Eliten nicht trauen" - weder ihren wirtschaftlichen noch ihren politischen Führungsfiguren. "Wir müssen bedenken, dass wir den Spalt zwischen den Eliten und den Leuten nicht noch vergrößern, weil wir sonst den Populismus erhöhen", warnte Schäuble in der auf Englisch geführten Diskussion. Dies sei eines der größten Risiken.

Der IWF hat in seinen jüngsten Analysen vor einem zunehmenden Konjunkturrisiko aus populistischen oder protektionistischen Tendenzen gewarnt. In Berlin hieß es vor der Tagung, darüber werde in Washington "sehr intensiv" zu reden sein, um nicht am Ende ein Abflachen der Weltwirtschaft zu sehen. Beim IWF bestehe offenbar der Eindruck, "dass es eine zunehmende Skepsis gegen eine Globalisierung gibt", und dieses Problem müsse angegangen werden.

G20 sollen Investitionen in Afrika anschieben

Bei der Washingtoner Tagung treffen sich auch die Finanzminister und Notenbankchefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20). Schäuble will den internationalen Partnern in der US-Hauptstadt auch die Schwerpunkte der deutschen Präsidentschaft bei den G20 präsentieren, deren Höhepunkt ein Gipfeltreffen am 7. und 8. Juli in Hamburg sein wird. Deutschland übernimmt den Vorsitz der Staatengruppe am 1. Dezember von China. In Washington gibt der deutsche Finanzminister deshalb am Freitag eine Pressekonferenz mit seinem chinesischen Amtskollegen Lou Jiwei.

Im Vorfeld wurde bereits deutlich, dass die Bundesregierung wie zuvor auch China Maßnahmen für Strukturreformen und mehr Wachstum anschieben will. Deutschland werde sich bei seinem G20-Vorsitz "sehr stark für eine Verbesserung der Widerstandsfähigkeit" der Volkswirtschaften und eine Förderung von Investitionen speziell in Afrika engagieren, kündigte Schäuble bei der "CNN Debatte on the Global Economy" an, bei der er unter anderem mit IWF-Chefin Christine Lagarde über die Lage der Weltwirtschaft diskutierte.

Der Kontinent, der in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht den größten Anlass zur Sorge biete, sei "bei weitem Afrika". Deutschland will deshalb ein Investitionsprogramm für Afrika vorantreiben. "Wir müssen jetzt Investitionen, Infrastrukturreformen und soziale Kohäsion verbessern", verlangte Schäuble.

October 06, 2016

