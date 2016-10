Köln (ots) -



Die Gefahr rechtsextremer Übergriffe oder Anschläge wird von den Deutschen als größere Gefahr gesehen als islamistische Übergriffe oder Anschläge. Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends im Auftrag der ARD-Tagesthemen am Dienstag und Mittwoch dieser Woche ergeben.



84 Prozent der Befragten erachten die Gefahr rechtsextremer Übergriffe oder Anschläge als eher bzw. sehr groß. 15 Prozent halten sie für eher bzw. sehr gering. Die Gefahr durch islamistische Übergriffe oder Anschläge wird von 68 Prozent der Befragten als eher oder sehr groß angesehen. 30 Prozent halten sie für eher bzw. sehr gering. Die Gefahr linksextremer Übergriffe halten 52 Prozent für eher bzw. sehr groß. 46 Prozent halten sie für eher bzw. sehr gering.



Befragungsdaten - Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren - Fallzahl: 1.003 Befragte - Erhebungszeitraum: 4.10.2016 bis 5.10.2016 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame - Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%



