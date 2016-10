Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter hat den Beschluss der Koalitionsspitzen zur Lohngleichheit von Männern und Frauen als unzureichend kritisiert. Von gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit bleibe Deutschland noch weit entfernt, sagte Peter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Ein Schrittchen" seien die Koalitionäre bei der Entgeltgleichheit vorangekommen. "Die Große Koalition backt ganz kleine Brötchen", so die Grünen-Chefin weiter. Nach Angaben von SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sollen Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten einen Rechtsanspruch auf Auskünfte über die Bezahlung von Kollegen in vergleichbarer Position bekommen. Unternehmen ab 500 Mitarbeiter müssten künftig regelmäßig Berichte über die Lohnstruktur vorlegen.