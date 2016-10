Um höhere Sozialstandards in der Landwirtschaft und den damit verbundenen Branchen zu etablieren, wurde in Südafrika der Verein "SIZA" (Sustainable Agriculture in South Africa) gegründet, der seit Juni 2016 als gemeinnütziges Unternehmen registriert ist. Ihm können vom Produzenten bis zum Händler alle Akteure der Lieferkette beitreten, so der Deutsche...

Den vollständigen Artikel lesen ...